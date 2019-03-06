Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине уменьшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За последнюю неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.
Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).
"В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение", - добавили в ЦОС.
Как сообщал УНН, с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе 7 детей.
Напомним, за прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека.