В Украине увеличится количество лекарств по рецептам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Из-за чрезмерного употребления антибиотиков, противогрибковых препаратов и других противомикробных средств в Украине усилят контроль за отпуском лекарств по рецептам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минздрава Украины.
В Министерстве сообщили, что антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, потому что из-за чрезмерного и необоснованного применения таких лекарств микроорганизмы вырабатывают своеобразный "иммунитет": они изменяются и становятся нечувствительными к лекарствам.
Отмечается, что одними из основных причин такой ситуации является самолечение (когда люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использование антибиотиков в животноводстве. То есть безответственное и необоснованное использование таких лекарств вызывает развитие устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.
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Чтобы решить эту проблему, Министерство здравоохранения совместно с другими министерствами до конца 2020 года разработает ряд нормативно-правовых актов.
Что изменится:
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- Усилится контроль за рецептурным отпуском лекарств в аптечной сети.
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- Будет ограничено применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
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- Медики и ветеринары получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования противомикробных препаратов.
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- Внедрится действенная системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, Украина присоединится к общеевропейской сети. Будут внедрены меры по инфекционному контролю в учреждениях здравоохранения и подходы по подготовке специалистов в медицинской и немедицинской отраслях по вопросам рационального использования противомикробных препаратов.
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- Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИДа.
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- Методы лабораторной диагностики и подходы к проведению исследований с целью определения устойчивости к противомикробным препаратам будут соответствовать стандартам Европейского Союза.
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- Украинские ученые вместе с европейскими коллегами проведут исследования аспектов противомикробной резистентности и новейших методов диагностики.
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В Минздраве отметили, что реализация Национального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам позволит улучшить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней, снизить тяжесть и длительность течения этих болезней и снизит смертность, связанную с распространением микроорганизмов, устойчивых к противомикробным препаратам.
Как сообщал УНН, в Украине уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.