В Україні зменшилася реалізація вина - експерт

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У цьому році особливих проблем з урожаєм технічного винограду не було, але зменшилася реалізація виноматеріалів. Про це журналісту УНН розповів голова громадської спілки “Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України” Володимир Печко.