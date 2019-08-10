В Україні зменшилася реалізація вина - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У цьому році особливих проблем з урожаєм технічного винограду не було, але зменшилася реалізація виноматеріалів. Про це журналісту УНН розповів голова громадської спілки “Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України” Володимир Печко.
“Ранній виноград по Україні в принципі не постраждав, особливих проблем не було. Очікується близько 7-8 тонн технічного винограду з гектару”, — сказав Печко.
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Також, за його словами, зменшилася реалізація виноматеріалів та вин.
“Наразі залишилося багато минулорічних запасів виноматеріалів на підприємствах”, — додав він.
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