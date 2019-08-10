В Украине уменьшилась реализация вина - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В этом году особых проблем с урожаем технического винограда не было, но уменьшилась реализация виноматериалов. Об этом журналисту УНН рассказал председатель общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.
"Ранний виноград по Украине в принципе не пострадал, особых проблем не было. Ожидается около 7-8 тонн технического винограда с гектара", - сказал Печко.
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Также, по его словам, уменьшилась реализация виноматериалов и вин.
"Сейчас осталось много прошлогодних запасов виноматериалов на предприятиях", - добавил он.
Напомним, Гройсман поручил поддержать украинских виноделов.