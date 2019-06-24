В аеропортах Грузії туристам знову даруватимуть вино
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В аеропортах Грузії відновиться акція з роздачі вина прибулим туристам - Національна адміністрація туризму планує вручити гостям 300 тисяч пляшок брендованого подарункового вина. Про це повідомляє видання "Батумелебі", передає УНН.
Відомство вже оголосило електронний тендер на закупівлю вина. Його вартість становить 1 мільйон ларі (понад 362,3 тисячі ларі).
З тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві 100% без консервантів. Пляшки будуть оливкового кольору і в спеціальній упаковці для транспортування.
Компанія, яка перемогла в тендері, повинна буде поставити вина в аеропорти Кутаїсі, Батумі і Тбілісі. Поставки почнуться через 30 робочих днів після укладення договору і повинні будуть завершитися не пізніше 25 грудня 2019 року.
У тендері зможуть брати участь компанії, які працювали на ринку протягом останніх шести років і зробили не менше 100 тисяч літрів вина. Прийом заявок від зацікавлених компаній розпочнеться 2 липня і завершиться 5 липня.
Кампанія по роздачі вина буде проводитися в аеропортах Грузії вже в шостий раз. В останній раз акція відбулася в грудні 2016 року.
Як повідомляв УНН, співробітники МВС Грузії розшукують злочинців, які обікрали заміський будинок мера міста Руставі, повідомили в прес-службі відомства.