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В аеропортах Грузії туристам знову даруватимуть вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. В аеропортах Грузії відновиться акція з роздачі вина прибулим туристам - Національна адміністрація туризму планує вручити гостям 300 тисяч пляшок брендованого подарункового вина. Про це повідомляє видання "Батумелебі", передає УНН.

В аеропортах Грузії туристам знову даруватимуть вино

Відомство вже оголосило електронний тендер на закупівлю вина. Його вартість становить 1 мільйон ларі (понад 362,3 тисячі ларі).

З тендерної документації відомо, що дарувати будуть сухе вино сортового складу Сапераві 100% без консервантів. Пляшки будуть оливкового кольору і в спеціальній упаковці для транспортування.

Компанія, яка перемогла в тендері, повинна буде поставити вина в аеропорти Кутаїсі, Батумі і Тбілісі. Поставки почнуться через 30 робочих днів після укладення договору і повинні будуть завершитися не пізніше 25 грудня 2019 року.

У тендері зможуть брати участь компанії, які працювали на ринку протягом останніх шести років і зробили не менше 100 тисяч літрів вина. Прийом заявок від зацікавлених компаній розпочнеться 2 липня і завершиться 5 липня.

Кампанія по роздачі вина буде проводитися в аеропортах Грузії вже в шостий раз. В останній раз акція відбулася в грудні 2016 року.

Як повідомляв УНН, співробітники МВС Грузії розшукують злочинців, які обікрали заміський будинок мера міста Руставі, повідомили в прес-службі відомства.

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