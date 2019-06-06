У мэра Рустави украли трактор и вино

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37028 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56332 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115268 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109591 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144240 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У мэра Рустави украли трактор и вино

У мэра Рустави украли трактор и вино

Киев  •  УНН

 • 11666 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Сотрудники МВД Грузии разыскивают преступников, обокравших загородный дом мэра города Рустави, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.

Дом мэра находится в селе Тортиза.

По словам местных жителей, воры похитили ручной трактор, вино и другие предметы бытового и хозяйственного назначения.

О краже стало известно лишь на днях, однако когда она произошла, неизвестно.

По словам соседей, мэр Рустави приезжает с семьей в Тортиза только летом.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, виновным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Киеве у мужчины украли 10 тыс. долларов, Rolex и iPhone

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