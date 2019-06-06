У мэра Рустави украли трактор и вино
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Сотрудники МВД Грузии разыскивают преступников, обокравших загородный дом мэра города Рустави, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.
Дом мэра находится в селе Тортиза.
По словам местных жителей, воры похитили ручной трактор, вино и другие предметы бытового и хозяйственного назначения.
О краже стало известно лишь на днях, однако когда она произошла, неизвестно.
По словам соседей, мэр Рустави приезжает с семьей в Тортиза только летом.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, виновным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Киеве у мужчины украли 10 тыс. долларов, Rolex и iPhone.