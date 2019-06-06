У мера Руставі вкрали трактор і вино
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Співробітники МВС Грузії розшукують злочинців, які обікрали заміський будинок мера міста Руставі, повідомили в прес-службі відомства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.
Будинок мера знаходиться в селі Тортіза.
За словами місцевих жителів, злодії викрали ручний трактор, вино та інші предмети побутового і господарського призначення.
Про крадіжку стало відомо лише днями, проте коли вона сталася, невідомо.
За словами сусідів, мер Руставі приїжджає з сім'єю в Тортіза тільки влітку.
За фактом злочину порушено кримінальну справу, винним загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, в Києві у чоловіка вкрали 10 тис. доларів, Rolex і iPhone .