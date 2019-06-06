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У мера Руставі вкрали трактор і вино

У мера Руставі вкрали трактор і вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Співробітники МВС Грузії розшукують злочинців, які обікрали заміський будинок мера міста Руставі, повідомили в прес-службі відомства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Онлайн.

Будинок мера знаходиться в селі Тортіза.

За словами місцевих жителів, злодії викрали ручний трактор, вино та інші предмети побутового і господарського призначення.

Про крадіжку стало відомо лише днями, проте коли вона сталася, невідомо.

За словами сусідів, мер Руставі приїжджає з сім'єю в Тортіза тільки влітку.

За фактом злочину порушено кримінальну справу, винним загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, в Києві у чоловіка вкрали 10 тис. доларів, Rolex і iPhone .

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