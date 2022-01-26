Україна зареєструвала таблетки проти COVID-19, від яких відмовлялися у Європі

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 47569 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 120258 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 185065 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 180594 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 204374 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193607 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 150264 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152337 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172900 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182766 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 149575 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 128332 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 168526 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 105738 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 60774 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 456585 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 303400 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 367001 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 479554 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 724946 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 105707 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 168493 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122410 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157761 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181184 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Україна зареєструвала таблетки проти COVID-19, від яких відмовлялися у Європі

Україна зареєструвала таблетки проти COVID-19, від яких відмовлялися у Європі

Київ • УНН

 • 23026 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало препарат для екстреного застосування "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Раніше

Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co через те, що нові результати випробувань показали низьку ефективність. Зазначалося, що дані клінічних досліджень "Молнупіравіру" вказують на те, що він лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.

В Україні ж від препарату не відмовилися. І це не вперше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська: поставлені США в Україну ліки від COVID-19 неефективні проти штаму "Дельта"

Цитата:

“Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Це препарат, який запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби”, - йдеться в повідомленні

Деталі

Зазначається, що ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

У МОЗ перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів "Молнупіравіру" почали ще минулого року.

Доповнення

У листопаді цього року Кабінет міністрів України розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить купити препарати проти COVID-19 “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у США та ЄС.

Американські фармацевтичні гіганти Merck та Pfizer оголосили про обнадійливі результати для пероральних препаратів проти коронавірусу. "Молнупіравір" компанії Merck вже був схвалений у Сполученому Королівстві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69