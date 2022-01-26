Україна зареєструвала таблетки проти COVID-19, від яких відмовлялися у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало препарат для екстреного застосування "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
Раніше
Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co через те, що нові результати випробувань показали низьку ефективність. Зазначалося, що дані клінічних досліджень "Молнупіравіру" вказують на те, що він лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.
В Україні ж від препарату не відмовилися. І це не вперше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська: поставлені США в Україну ліки від COVID-19 неефективні проти штаму "Дельта"
Цитата:
“Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Це препарат, який запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби”, - йдеться в повідомленні
Деталі
Зазначається, що ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Препарат допоможе убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.
У МОЗ перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів "Молнупіравіру" почали ще минулого року.
Доповнення
У листопаді цього року Кабінет міністрів України розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить купити препарати проти COVID-19 “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у США та ЄС.
Американські фармацевтичні гіганти Merck та Pfizer оголосили про обнадійливі результати для пероральних препаратів проти коронавірусу. "Молнупіравір" компанії Merck вже був схвалений у Сполученому Королівстві.