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15 марта, 19:03 • 107799 просмотра

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15 марта, 13:44 • 146260 просмотра

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Украина зарегистрировала таблетки против COVID-19, от которых отказывались в Европе

Киев • УНН

 • 23016 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат для экстренного применения "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Ранее

Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co из-за того, что новые результаты испытаний показали низкую эффективность. Отмечалось, что данные клинических исследований "Молнупиравира" указывают на то, что он лишь на 30% снижает количество госпитализаций и смертей для людей из группы риска.

В Украине от препарата не отказались. И это не впервые.

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Цитата

“Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир". Это препарат, который подавляет размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни”, - говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что эти лекарства используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

В Минздраве переговоры по закупке 300 тыс. курсов "Молнупиравира" начали еще в прошлом году.

Дополнение

В ноябре этого года Кабинет Министров Украины расширил перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты против COVID-19 “Молнупиравир” и “PF-07321332/ритонавир” в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.

Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов против коронавируса. "Молнупиравир" компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве.

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