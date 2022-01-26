Украина зарегистрировала таблетки против COVID-19, от которых отказывались в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат для экстренного применения "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Ранее
Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co из-за того, что новые результаты испытаний показали низкую эффективность. Отмечалось, что данные клинических исследований "Молнупиравира" указывают на то, что он лишь на 30% снижает количество госпитализаций и смертей для людей из группы риска.
В Украине от препарата не отказались. И это не впервые.
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Цитата
“Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат для лечения COVID-19 "Молнупиравир". Это препарат, который подавляет размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни”, - говорится в сообщении
Детали
Отмечается, что эти лекарства используют для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.
В Минздраве переговоры по закупке 300 тыс. курсов "Молнупиравира" начали еще в прошлом году.
Дополнение
В ноябре этого года Кабинет Министров Украины расширил перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты против COVID-19 “Молнупиравир” и “PF-07321332/ритонавир” в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.
Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов против коронавируса. "Молнупиравир" компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве.