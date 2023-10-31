В Україні запускають telegram-канал уповноваженого з питань зниклих безвісти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України запускає телеграм-канал уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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«Посилюємо комунікацію — запускаємо телеграм-канал Уповноваженого за цим напрямком», - написав Ігор Клименко.
«Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає», - додав він.
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У цьому telegram-каналі буде ключова інформація з пошуку осіб, взаємодії з Міністерством оборони та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
Протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків - в середньому, 91 на добу.
За останні 10 днів надійшло 792 звернення. За словами Клименка, було оброблено 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 - щодо дітей.
Нагадаємо
1 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.
Станом на 18 жовтня близько 28 тис. жителів України внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
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