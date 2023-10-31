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В Украине запускают telegram-канал уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц

Киев • УНН

 • 37281 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство внутренних дел Украины запускает телеграмм-канал уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

В Украине запускают telegram-канал уполномоченного по вопросам пропавших без вести лиц

Цитата

«Усиливаем коммуникацию — запускаем телеграм-канал Уполномоченного по этому направлению», - написал Игорь Клименко.

«Наша ключевая задача — предоставить всю необходимую информацию, ведь доверие к Реестру и соответственно количество обращений постоянно растет», - добавил он.

Детали

В этом telegram-канале будет ключевая информация по поиску лиц, взаимодействию с Министерством обороны и Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

В течение октября на горячую линию Уполномоченного поступило 2199 звонков - в среднем, 91 в сутки.
За последние 10 дней поступило 792 обращения. По словам Клименко, было обработано 12 526 запросов и выдали 11 736 выписок. Из них 88 - в отношении детей.

Напомним

1 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц. 

По состоянию на 18 октября около 28 тыс. жителей Украины внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. 

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