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Швейцарія підтримає Україну в ідентифікації осіб, зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Швейцарія готова надати підтримку МВС у розширенні спроможностей з ідентифікації осіб, зниклих безвісти. Про це повідомили в міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.

Швейцарія підтримає Україну в ідентифікації осіб, зниклих безвісти

Деталі

27 жовтня Леонід Тимченко — заступник міністра внутрішніх справ України та Артур Добросердов — начальник Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС провели зустріч з представниками Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії та Посольства Швейцарії в Україні.

Під час зустрічі Реа Герінг — заступниця голови відділу з питань миру та прав людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії та Гайтан Ванне — радник Посольства Швейцарії в Україні розповіли про напрямки допомоги, які може надати Швейцарія, щоб розширити спроможності підрозділів МВС у розшуку та ідентифікації тіл зниклих осіб. Зокрема, це забезпечення обладнанням фахівців Експертної служби МВС.

Так, раніше швейцарською стороною були передані прилади для проведення ДНК-експертиз підрозділам Державного наукового експертно-криміналістичного центру у Запорізькій, Миколаївській та Донецькій областях.

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Доповнення

З квітня МВС забезпечує функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За півроку з моменту запуску Реєстру від родичів осіб, зниклих безвісти, надійшло понад 12 тисяч запитів на отримання витягів та видано понад 11 тисяч витягів.

Нагадаємо

1 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

Станом на 18 жовтня близько 28 тис. жителів України внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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