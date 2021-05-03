В Україні з початку року сталося близько пів сотні злочинів щодо журналістів - МВС

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"Протягом І кварталу 2021 року органами досудового розслідування Національної поліції України розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких за ст. 171 КК України - 37, за ст. 345-1 КК України – 11", - повідомили у пресслужбі МВС.

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При цьому Шевченко нагадав, що стаття 171 ККУ входить до категорії кримінальних проступків, тобто нетяжких злочинів, відповідно передбачено полегшений механізм їхнього розслідування. Як тільки конфлікт закінчується тяжчими наслідками, псуванням майна журналістів, погрозами, завданням шкоди здоров’ю, кримінальне правопорушення перекваліфіковують на більш тяжке.

Найбільше проваджень відкрили за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) – 37 проваджень, ще 11 – за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій і Києві – по п’ять, у Закарпатській та Одеській – по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській – по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській – по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим – по одному.

До суду в першому кварталі передано шість справ (три справи за цей рік, три за минулий рік), з них за ст. 171 ККУ – п’ять (три в Києві та дві в Одеській області), одна – за ст. 345-1 (в Житомирській області). Водночас поліція закрила 12 кримінальних проваджень із 48.

Він також повідомив, що 27 квітня прокуратура повідомила про передачу до суду справу щодо підпалу автомобіля, який використовувався знімальною групою "Радіо Свобода".

Директор Департаменту комунікації МВС також розповів про хід справи про вбивство журналіста Комарова, яке сталося у травні 2019 року у місті Черкаси. Тоді невідомий чоловік наніс декілька ударів в голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

"На жаль, досі не розкрите вбивство журналіста Комарова, яке трапилось у Черкасах у 2019 році. Після двох місяців перебування в лікарні, 20 червня 2019 року потерпілий помер. Наразі слідство розглядає три основні версії нападу і побиття: головна - помста через професійну журналістську діяльність, а також раптово виниклі неприязні відносини та злочин невстановленою особою, з метою заволодіння майном", - зазначив Артем Шевченко.

Директор Департаменту комунікації розповів про хід слідчих дій у цій справі. Призначено 25 судових експертиз, допитано в якості свідків 1693 особи, проведено 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків, відпрацьовано близько 100 камер відеоспостереження, на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця. Досудове розслідування триває.

Доповнення

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси, що слугує своєрідним нагадуванням для урядів всіх країн про необхідність просування та поваги до свободи преси, а також днем роздумів для працівників медіа над аспектами професійної етики і принципами незалежності в діяльності. Крім того, в цей день вшановують пам’ять журналістів, які загинули під час виконання журналістської місії.

З цього приводу країни Заходу випустили заяви.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Всесвітній день свободи преси США продовжують виступати за свободу преси, безпеку журналістів у всьому світі і доступ до інформації онлайн та офлайн. Вільна і незалежна преса забезпечує доступ громадськості до інформації, додав він.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що свобода преси - наріжний камінь демократичного суспільства, яке може процвітати лише в тому випадку, якщо громадяни мають доступ до надійної інформації та можуть робити усвідомлений вибір. Свобода преси означає безпеку для всіх, додав він.

Щороку організація "Репортери без кордонів" (RSF) публікує звіт під назвою "Всесвітній індекс свободи преси". У ньому оцінюються 180 країн і територій за рівнем незалежності ЗМІ, прозорістю, актами насильства проти журналістів і ще кількома критеріями.

За даними останнього такого звіту від квітня 2021 року, журналістика перебуває під серйозною загрозою майже в трьох чвертях від усіх країн. Тільки 12 країн мають добре середовище в галузі свободи преси – це найнижча цифра з 2013 року.

За даними НСЖУ, протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності.