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В Украине с начала года произошло около полсотни преступлений в отношении журналистов - МВД

В Украине с начала года произошло около полсотни преступлений в отношении журналистов - МВД

Киев  •  УНН

 • 19046 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала 2021 года полиция начала расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, передала в суд 6 таких дел, а закрыла - 12. Об этом сказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, выступая на мероприятии по случаю Всемирного дня свободы пресы, передает УНН.

Цитата:

"В течение I квартала 2021 года органами досудебного расследования Национальной полиции Украины начато досудебное расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, из которых по ст. 171 УК Украины - 37, по ст. 345-1 УК Украины - 11", - сообщили в пресс-службе МВД.

Детали

При этом Шевченко напомнил, что статья 171 УКУ входит в категорию уголовных проступков, то есть нетяжелых преступлений, соответственно предусмотрено облегченный механизм их расследования. Как только конфликт заканчивается тяжелыми последствиями, порчей имущества журналистов, угрозами, нанесением вреда здоровью, уголовное преступление переквалифицируют на более тяжкое.

Больше всего производств открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) - 37 производств, еще 11 - по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УКУ.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве - по пять, в Закарпатской и Одесской - по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской - по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской - по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым - по одному.

В суд в первом квартале передано шесть дел (три дела за этот год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УКУ - пять (три в Киеве и два в Одесской области), одно - по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.

Он также сообщил, что 27 апреля прокуратура сообщила о передаче в суд дела в отношении поджога автомобиля, который использовался съемочной группой "Радио Свобода".

Директор Департамента коммуникации МВД также рассказал о ходе дела об убийстве журналиста Комарова, которое произошло в мае 2019 года в городе Черкассы. Тогда неизвестный мужчина нанес несколько ударов в голову потерпевшему, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

"К сожалению, до сих пор не раскрыто убийство журналиста Комарова, которое случилось в Черкассах в 2019 году. После двух месяцев пребывания в больнице, 20 июня 2019 года пострадавший скончался. Следствие рассматривает три основные версии нападения и избиения: главная - месть за профессиональную журналистскую деятельность, а также внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление неустановленным лицом, с целью завладения имуществом", - отметил Артем Шевченко.

Директор Департамента коммуникации рассказал о ходе следственных действий по этому делу. Назначено 25 судебных экспертиз, допрошено в качестве свидетелей 1693 лица, проведено 7 осмотров места происшествия и 5 санкционированных обысков, отработано около 100 камер видеонаблюдения, на 17 камерах зафиксировано предполагаемого преступника. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

3 мая отмечают Всемирный день свободы прессы, что служит своеобразным напоминанием для правительств всех стран о необходимости продвижения и уважения к свободе прессы, а также является днем размышлений для работников медиа над аспектами профессиональной этики и принципами независимости в деятельности. Кроме того, в этот день чтят память журналистов, погибших при исполнении журналистской миссии.

По этому поводу страны Запада выпустили заявления.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во Всемирный день свободы прессы США продолжают выступать за свободу прессы, безопасность журналистов во всем мире и доступ к информации онлайн и офлайн. Свободная и независимая пресса обеспечивает доступ к информации, добавил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что свобода прессы - краеугольный камень демократического общества, которое может процветать только в том случае, если граждане имеют доступ к надежной информации и могут делать осознанный выбор. Свобода прессы означает безопасность для всех, добавил он.

Ежегодно организация "Репортеры без границ" (RSF) публикует отчет под названием "Всемирный индекс свободы прессы". В нем оцениваются 180 стран и территорий по уровню независимости СМИ, прозрачности, актам насилия против журналистов и еще нескольким критериям.

По данным последнего такого отчета в апреле 2021 года, журналистика находится под серьезной угрозой почти в трех четвертях всех стран. Только 12 стран имеют отличную среду в области свободы прессы - это самая низкая цифра с 2013 года.

По данным НСЖУ, в течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности.

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