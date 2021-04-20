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У НСЖУ повідомили, скільки журналістів зазнавали фізичної агресії у 2021 році

У НСЖУ повідомили, скільки журналістів зазнавали фізичної агресії у 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності. Про це повідомили у НСЖУ, пише УНН.

Деталі

Зазначають, що найбільше інцидентів трапилося у лютому — 14, три випадки задокументовано у січні та чотири — в березні. В основному це інциденти, пов’язані з агресивним перешкоджанням виконанню редакційних завдань працівниками мас-медіа та журналістами-фрілансерами.

У Національній спілці журналістів України обурені значною фізичною агресією до журналістів, хоч і відзначають оперативне реагування поліції на звернення працівників ЗМІ. У 2020 році в рамках “Індексу фізичної безпеки журналістів” зафіксовано сімдесят сім випадків застосування сили до журналістів в Україні (загальна кількість постраждалих працівників медіа — 101).

Цитата

“Фактично за перші три місяці цього року на журналістів атак скоєно на третину більше, ніж у 2020 році. У суспільстві зростають радикальні настрої, є напруга через карантин, але побиття та залякування журналістів — це брутальне перешкоджання, яке має однозначно каратися. Національна поліція оперативно розпочинає розслідування атак на працівників ЗМІ, є вже і успішні прецеденти покарання, але професія журналіста в Україні лишається небезпечною та беззахисною”, — зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо

Нардепи посилили відповідальність за напади на журналістів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напад на журналістку в прямому ефірі: поліція завершила досудове розслідування

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