У НСЖУ повідомили, скільки журналістів зазнавали фізичної агресії у 2021 році

Деталі

Зазначають, що найбільше інцидентів трапилося у лютому — 14, три випадки задокументовано у січні та чотири — в березні. В основному це інциденти, пов’язані з агресивним перешкоджанням виконанню редакційних завдань працівниками мас-медіа та журналістами-фрілансерами.

У Національній спілці журналістів України обурені значною фізичною агресією до журналістів, хоч і відзначають оперативне реагування поліції на звернення працівників ЗМІ. У 2020 році в рамках “Індексу фізичної безпеки журналістів” зафіксовано сімдесят сім випадків застосування сили до журналістів в Україні (загальна кількість постраждалих працівників медіа — 101).

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“Фактично за перші три місяці цього року на журналістів атак скоєно на третину більше, ніж у 2020 році. У суспільстві зростають радикальні настрої, є напруга через карантин, але побиття та залякування журналістів — це брутальне перешкоджання, яке має однозначно каратися. Національна поліція оперативно розпочинає розслідування атак на працівників ЗМІ, є вже і успішні прецеденти покарання, але професія журналіста в Україні лишається небезпечною та беззахисною”, — зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо

Нардепи посилили відповідальність за напади на журналістів.

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