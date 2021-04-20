В НСЖУ сообщили, сколько журналистов подвергались физической агрессии в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение трех месяцев 2021 украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Об этом сообщили в НСЖУ, пишет УНН.
Детали
Отмечают, что больше всего инцидентов произошло в феврале — 14, три случая задокументировано в январе и четыре — в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами.
В Национальном союзе журналистов Украины возмущены значительной физической агрессией к журналистам, хотя и отмечают оперативное реагирование полиции на обращение работников СМИ. В 2020 году в рамках “Индекса физической безопасности журналистов” зафиксировано семьдесят семь случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа — 101).
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“Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина, но избиение и запугивание журналистов — это грубое препятствование, которое имеет однозначно наказываться. Национальная полиция оперативно начинает расследование атак на работников СМИ, есть уже и успешные прецеденты наказания, но профессия журналиста в Украине остается опасной и беззащитной ”, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Напомним
Нардепы ужесточили ответственность за нападения на журналистов.
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