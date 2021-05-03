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3 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день свободи друку та День Сонця

3 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день свободи друку та День Сонця

Київ • УНН

 • 94519 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У цей день, 3 травня, відзначають Всесвітній день свободи друку і Всесвітній день Сонця, а в Україні відзначається День кондитера. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Починаючи з 1994 року в різних країнах 3 травня відзначається День Сонця, іноді званий Всесвітнім днем Сонця або Міжнародним днем Сонця.

Сонце — найближча до Землі зірка, всі інші перебувають від нас незмірно далі. Наприклад, найближча до нас зірка Проксима з системи aльфа Центавра знаходиться на відстані 4,22 світлових років від Сонця.

Для Землі Сонце — потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідні для рослинного і тваринного світу, і формує найважливіші властивості атмосфери Землі.

Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії і нагадати, що Сонце життєво важливо для життя на Землі, Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe) і організовує на добровільних засадах щорічне проведення 3 травня Дня Сонця.

Ентузіасти і професіонали, громадські організації та фірми різних країн організують заходи та акції, пов’язані з демонстрацією можливостей сонячної енергії.

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 ​​травня Всесвітнім днем ​​свободи друку. Дане рішення стало результатом роботи Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка в резолюції 1991 року “Про сприяння забезпеченню свободи преси у світі” визнала, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства.

Генеральна конференція передала Генеральній Асамблеї виражене державами, членами ЮНЕСКО, побажання оголосити 3 травня Міжнародним днем ​​свободи друку.

Ця дата була обрана в ознаменування Віндхукської декларації зі сприяння забезпечення незалежності та плюралізму африканської преси, прийнятої 3 травня 1991 року.

Всесвітній день свободи друку є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода друку і свобода вираження думок є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Ми повинні захищати ці права, оскільки вони представляють собою основу демократії і надають реальний вплив на життя людей в усьому світі.

Головним же заходом в святковий день є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси імені Гільєрмо Кано. Премія заснована на честь загиблого в 1986 році колумбійського журналіста. Вона присуджується окремій особі, організації або установі, які зробили значний внесок у справу захисту свободи друку або її сприянню у всьому світі, особливо якщо така діяльність пов’язана з ризиком або репресіями.

В Україні в цей день, 3 травня, відзначають День кондитера. Ця дата була обрана майже 80 років тому, коли 3 травня 1932 року було засновано Всесоюзний науково-дослідний інститут кондитерської промисловості.

Кондитерське мистецтво пов’язана з активним використанням меду, цукру та інших солодких продуктів.До ХV століття основним поширювачем солодощів для Європи був Схід, а кондитерство виникло і набуло широкого поширення в Італії наприкінці XV — початку XVI століття.

Релігійні свята

Православна церква 3 травня вшановує пам’ять преподобного Феодора Трихіна. За традицією, люди в цей день повинні відвідати своїх померлих родичів на кладовищах. Інші назви свята “Феодор”, “Федір Неводник”, “Окликання батьків”, “Пічне свято”.

Іменини

3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гаврило, Федір, Віолетта.

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