3 мая: сегодня отмечается Всемирный день свободы печати и День Солнца

Праздники

Начиная с 1994 года в различных странах 3 мая отмечается День Солнца, иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольных началах ежегодное проведение 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы различных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Данное решение стало результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года “О содействии обеспечению свободы печати в мире” признала, что свободная, плюралистическая и независимая пресса является необходимым компонентом любого демократического общества.

Генеральная конференция передала Генеральной Ассамблее выраженное государствами, членами ЮНЕСКО, пожелание объявить 3 мая Международным днем ​​свободы печати.

Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года.

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное влияние на жизнь людей во всем мире.

Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной прессы имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

В Украине в этот день, 3 мая, отмечают День кондитера. Эта дата была выбрана почти 80 лет назад, когда 3 мая 1932 был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Кондитерское искусство связано с активным использованием меда, сахара и других сладких продуктов. До ХV века основным распространителем сладостей для Европы был Восток, а кондитерство возникло и получило широкое распространение в Италии в конце XV — начале XVI века.

Религиозные праздники

Православная Церковь 3 мая отмечают память святого Феодора Трихина. По традиции, люди в этот день должны посетить своих умерших родственников на кладбищах. Другие названия праздника “Феодор”, “Федор неводник”, “окликание родителей”, “Печной праздник”.

Именины

3 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Гавриил, Федор, Виолетта.