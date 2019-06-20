Слідство розглядає три версії вбивства журналіста Комарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідство розглядає три основні версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Черкаській області.
"Розглядається три версії: одна пов'язана із професійною діяльністю Комарова, можлива раптово сварка з невстановленою особою, або напад з корисливих мотивів", - сказали в прес-службі.
Також справу про побиття журналіста Вадима Комарова у Черкасах перекваліфіковано як умисне вбивство.
Нагадаємо, наразі допитано понад 1320 осіб щодо вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.
Як повідомляв УНН, вранці 4 травня у Черкасах стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров. Тривалий час після низки складних операцій він перебував в реанімації, а сьогодні вночі помер.