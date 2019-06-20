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Слідство розглядає три версії вбивства журналіста Комарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідство розглядає три основні версії вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Черкаській області.

Слідство розглядає три версії вбивства журналіста Комарова

"Розглядається три версії: одна пов'язана із професійною діяльністю Комарова, можлива раптово сварка з невстановленою особою, або напад з корисливих мотивів", - сказали в прес-службі.

Також справу про побиття журналіста Вадима Комарова у Черкасах перекваліфіковано як умисне вбивство.

Нагадаємо, наразі допитано понад 1320 осіб щодо вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.

Як повідомляв УНН, вранці 4 травня у Черкасах стався резонансний злочин: внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров. Тривалий час після низки складних операцій він перебував в реанімації, а сьогодні вночі помер.

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