Следствие рассматривает три версии убийства журналиста Комарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Следствие рассматривает три основные версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, которого жестоко избили 4 мая. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
"Рассматривается три версии: одна связана с профессиональной деятельностью Комарова, возможна внезапная ссора с неустановленным лицом, или нападение из корыстных побуждений", - сказали в пресс-службе.
Также дело об избиении журналиста Вадима Комарова в Черкассах переквалифицировано как умышленное убийство.
Напомним, на данный момент допрошены более 1320 человек в деле по убийству черкасского журналиста Вадима Комарова.
Как сообщал УНН, утром 4 мая в Черкассах произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров. Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.