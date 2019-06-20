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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Следствие рассматривает три версии убийства журналиста Комарова

Киев • УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Следствие рассматривает три основные версии убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, которого жестоко избили 4 мая. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

Следствие рассматривает три версии убийства журналиста Комарова

"Рассматривается три версии: одна связана с профессиональной деятельностью Комарова, возможна внезапная ссора с неустановленным лицом, или нападение из корыстных побуждений", - сказали в пресс-службе.

Также дело об избиении журналиста Вадима Комарова в Черкассах переквалифицировано как умышленное убийство.

Напомним, на данный момент допрошены более 1320 человек в деле по убийству черкасского журналиста Вадима Комарова.

Как сообщал УНН, утром 4 мая в Черкассах произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров. Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.

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