В Україні вже 3,1 млн випадків COVID-19, за добу - 18 988
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,1 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 листопада, - майже 19 тисяч, зростання майже на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 3 тисяч осіб, що менше, ніж напередодні. Антирекорд летальних випадків - 833. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 967 осіб;
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- летальних випадків – 833;
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- одужало – 16 609 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 3 107 489 осіб;
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- одужало – 2 537 565 осіб;
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- летальних випадків – 73 390;
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- проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 183, медпрацівників – 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях та у місті Київ (1204).
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 16 областей та Київ.