В Україні вже 2,114 млн випадків COVID-19, за добу - 8 710

КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,114 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 травня, - 8,7 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 370. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - до 2,5 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.