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В Україні вже 2,114 млн випадків COVID-19, за добу - 8 710

Київ • УНН

 • 23520 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,114 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 травня, - 8,7 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 370. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - до 2,5 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

“8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники”, — повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 544 особи;

летальних випадків — 370;

одужало — 19 408 осіб;

здійснено тестувань за добу — 87 641 (зокрема методом ПЛР — 39 126, методом ІФА — 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 724).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 114 138 осіб;

одужало — 1 750 570 осіб;

летальних випадків — 46 200;

проведено ПЛР-тестувань — 9 633 983.

Деталі

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях. 36 046 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні. 857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 753 випадки/ 5 032 щеплення;
Вінницька область — 225 випадків/ 1 939 щеплень;
Волинська область — 221 випадок/ 718 щеплень;
Дніпропетровська область — 668 випадків/ 3 574 щеплення;
Донецька область — 569 випадків/ 1 133 щеплення;
Житомирська область — 269 випадків/ 741 щеплення;
Закарпатська — 121 випадок/ 597 щеплень;
Запорізька область — 424 випадки/ 1 516 щеплень;
Івано-Франківська область — 165 випадків/ 1 201 щеплення;
Київська область — 370 випадків/ 2 662 щеплення;
Кіровоградська область — 143 випадки/ 1 088 щеплень;
Луганська область — 264 випадки/ 670 щеплень;
Львівська область — 478 випадків/ 3 215 щеплень;
Миколаївська область — 286 випадків/ 857 щеплень;
Одеська область — 366 випадків/ 1 618 щеплень;
Полтавська область — 317 випадків/ 673 щеплення;
Рівненська область — 475 випадків/ 1 256 щеплень;
Сумська область — 352 випадки/ 1 078 щеплень;
Тернопільська область — 264 випадки/ 578 щеплень;
Харківська область — 623 випадки/ 198 щеплень;
Херсонська область — 227 випадків/ 1 940 щеплень;
Хмельницька область — 378 випадків/ 1 184 щеплення;
Черкаська область — 314 випадків/ 995 щеплень;
Чернівецька область — 105 випадків/ 475 щеплень;
Чернігівська область — 333 випадки/ 1 108 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

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