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В Украине уже 211,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 710

В Украине уже 211,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 710

Киев  •  УНН

 • 23515 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,114 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 мая, - 8,7 тысячи, что больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 370. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных - до 2,5 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“8710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработники”, — сообщил Степанов.

Также за прошлые сутки:

госпитализировано — 2544 человека;

летальных случаев — 370;

выздоровели — 19408 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 87 641 (в том числе методом ПЦР — 39126, методом ИФА — 14791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33724).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2114138 человек;

выздоровели — 1750570 человек;

летальных исходов — 46 200;

проведения ПЦР-тестов — 9633983.

детали

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях. 36046 человек привито против COVID-19 в сутки 7 мая 2021 в Украине. 857798 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев — 753 случая / 5032 прививки;
Винницкая область — 225 случаев / 1939 прививок;
Волынская область — 221 случай / 718 прививок;
Днепропетровская область — 668 случаев / 3574 прививки;
Донецкая область — 569 случаев / 1133 прививки;
Житомирская область — 269 случаев / 741 прививки;
Закарпатская — 121 случай / 597 прививок;
Запорожская область — 424 случая / 1516 прививок;
Ивано-Франковская область — 165 случаев / 1201 прививки;
Киевская область — 370 случаев / 2662 прививки;
Кировоградская область — 143 случая / 1088 прививок;
Луганская область — 264 случая / 670 прививок;
Львовская область — 478 случаев / 3215 прививок;
Николаевская область — 286 случаев / 857 прививок;
Одесская область — 366 случаев / 1618 прививок;
Полтавская область — 317 случаев / 673 прививки;
Ровенская область — 475 случаев / 1256 прививок;
Сумская область — 352 случая / 1078 прививок;
Тернопольская область — 264 случая / 578 прививок;
Харьковская область — 623 случая / 198 прививок;
Херсонская область — 227 случаев / 1940 прививок;
Хмельницкая область — 378 случаев / 1184 прививки;
Черкасская область — 314 случаев / 995 прививок;
Черновицкая область — 105 случаев / 475 прививок;
Черниговская область — 333 случая / 1108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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