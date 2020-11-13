В Україні впровадять євродирективи з охорони повітря та поводження з відходами

"Охорона атмосферного повітря та поводження з відходами в Україні будуть здійснюватися за європейськими стандартами. Державна екологічна інспекція приєдналась до участі у проекті Євросоюзу "APENA 2" ("Підтримка України в наближенні законодавства ЄС у сфері навколишнього природного середовища")", - сказав голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він зазначив, що ця довготривала програма передбачає співпрацю ДЕІ з міжнародними експертами над підготовкою законодавчих та нормативно-правових змін згідно з вимогами ЄС.

"Впродовж 3 років реалізації проекту "APENA 2" фахівці інспекції зможуть отримувати консультації щодо створення проектів законів, постанов та наказів, брати участь у заходах проекту та вдосконалювати знання європейського законодавства", - додав Мальований.

Вказано, що окрім впровадження європейських законодавчих вимог, Держекоінспекція також долучиться до розробки інтегрованої інформаційної системи з управління відходами, а працівники ДЕІ зможуть підвищити свою кваліфікацію у частині європейських екологічних стандартів, проходячи тренінги.

За словами голови Держекоінспекції, робочий план співпраці передбачає:

▪️ консультації для ДЕІ стосовно впровадження директив ЄС щодо якості атмосферного повітря та законодавства ЄС про захоронення та утилізацію відходів видобувної промисловості;

▪️ участь у розробці та втіленні інтегрованої інформаційної системи з управління відходами, де у відкритому доступі знаходитиметься інформація про ліцензії, видані для проведення діяльності у сфері поводження з відходами, розміщення полігонів та сміттєзвалищ, дані про забруднювачів та переробні потужності;

▪️ проходження фахівцями тренінгів з питань дотримання екологічних стандартів ЄС.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Київ знову потрапив у ТОП-3 міст світу з найбруднішим повітрям.