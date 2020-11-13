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В Украине внедрят евродирективы по охране воздуха и обращения с отходами

В Украине внедрят евродирективы по охране воздуха и обращения с отходами

Киев  •  УНН

 • 11397 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина присоединилась к проекту "APENA 2", в рамках которого внедрит основные нормы европейского законодательства по охране атмосферного воздуха и обращения с отходами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции.

"Охрана атмосферного воздуха и обращение с отходами в Украине будут осуществляться по европейским стандартам. Государственная экологическая инспекция присоединилась к участию в проекте Евросоюза "APENA 2" ("Поддержка Украины в приближении законодательства ЕС в сфере окружающей среды")", - сказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он отметил, что эта долговременная программа предусматривает сотрудничество ГЭИ с международными экспертами над подготовкой законодательных и нормативно-правовых изменений в соответствии с требованиями ЕС.

"На протяжении 3 лет реализации проекта "APENA 2" специалисты инспекции смогут получать консультации по созданию проектов законов, постановлений и приказов, участвовать в мероприятиях проекта и совершенствовать знанию европейского законодательства", - добавил Малеваный.

Указано, что кроме внедрения европейских законодательных требований, Госэкоинспекция также присоединится к разработке интегрированной информационной системы по управлению отходами, а работники ГЭИ смогут повысить свою квалификацию в части европейских экологических стандартов, проходя тренинги.

По словам главы Госэкоинспекции, рабочий план сотрудничества предусматривает:

▪️ консультации для ГЭИ по внедрению директив ЕС по качеству атмосферного воздуха и законодательства ЕС о захоронении и утилизации отходов добывающей промышленности;

▪️ участие в разработке и внедрении интегрированной информационной системы по управлению отходами, где в открытом доступе будет находиться информация о лицензиях, выданных для проведения деятельности в сфере обращения с отходами, размещения полигонов и свалок, данные о загрязнителей и перерабатывающих мощностях;

▪️ прохождение специалистами тренингов по вопросам соблюдения экологических стандартов ЕС.

Напомним, в конце октября Киев вновь попал в ТОП-3 городов мира с самым грязным воздухом.

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