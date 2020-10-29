Київ знову потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Станом на 11:10 четверга Київ займає 3-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.
Так, Київ займає 3-е місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям. Зазначається, що в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря — 159 США AQI.
Як повідомлялося, жителі Києва звернулися до столичної влади через проблему надзвичайно забрудненого повітря у місті.
Нагадаємо, що Київ увійшов до ТОП-3 світового рейтингу міст із найбруднішим повітрям.