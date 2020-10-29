Киев снова попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. По состоянию на 11:10 четверга Киев занимает 3-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.
Так, Киев занимает 3-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха — нездоров. Индекс качества воздуха — 159 США AQI.
Как сообщалось, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.
Напомним, что Киев вошел в ТОП-3 мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.