Киев снова попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir

Так, Киев занимает 3-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха — нездоров. Индекс качества воздуха — 159 США AQI.

Как сообщалось, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.



Напомним, что Киев вошел в ТОП-3 мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.