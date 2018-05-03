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В Україні випустили нове вино з рідкісними смаками

Київ • УНН

 • 28661 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Українська компанія створила нове вино. На ринок випустили лінійку виноградного напою з принципово новими смаками. Про це УНН повідомили у Beverage Trading Company.

В Україні випустили нове вино з рідкісними смаками

"На ринку України представлена ​​велика різноманітність вин, але якщо не розглядати дорогий імпорт і деяких" батькових "українських виробників, можна відзначити, що в основній масі компанії випускають напівсолодкі вина, орієнтуючись на переваги споживачів.

Споживання українських сухих вин у рази менше і не відрізняється різноманітністю. В основному популярні відомі сорти, такі як Каберне, Мерло, Шардоне і т.д.", - сказано в релізі.

У зв'язку з цим, у компанії Beverage Trading Company (один з найбільших гравців на алкогольному ринку України) вирішили створити і запустити нове вино, орієнтоване на споживачів, які починають розбиратися у вині, але не готові сильно переплачувати за експерименти.

"Лінійка вин складається з 5 позицій: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala. При цьому Traminer і Feteasca Neagra є напівсолодкими винами, а Pinot Noir, Viorica і Feteasca Regala класичними сухими", - уточнив виробник.

"Ми постаралися створити щось нове, цікаве для українського споживача. Якщо сорти Pinot Noir і Traminer відносно можна знайти на полицях магазинів, то Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala стануть прекрасним відкриттям для смакових рецепторів любителів смачних вин. Після величезної кількості дегустацій, порівняння зі знаменитими брендами ми обрали саме ці сорти, як найкращі. Ми гарантуємо високу якість цього вина. Також вино відрізняється незвичайним дизайном, який привертає увагу і залишається на рівні", - коментує новинку директор із маркетингу Beverage Trading Company Олексій Безуглий.

Нове вино коштуватиме на полиці від 70 грн, уточнили в компанії.

Нагадаємо, як писав УНН, українці стали частіше віддавати перевагу вину. А виноградні напої вітчизняного виробництва успішно підкорюють експортні ринки.

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