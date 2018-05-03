В Украине выпустили новое вино с редкими вкусами

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 8434 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 21248 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 39046 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 66283 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 110963 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86110 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124455 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184800 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277084 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203021 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 53155 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 105034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 377784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 340373 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425232 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14212 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25539 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31784 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67197 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274425 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Украине выпустили новое вино с редкими вкусами

Киев • УНН

 • 28661 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинская компания создала новое вино. На рынок выпустили линейку виноградного напитка с принципиально новыми вкусами. Об этом УНН сообщили в Beverage Trading Company.

В Украине выпустили новое вино с редкими вкусами

"На рынке Украины представлено большое разнообразие вин, но если не рассматривать дорогой импорт и некоторых “бутиковых” украинских производителей, можно отметить, что в основной массе компании выпускают полусладкие вина, ориентируясь на предпочтения потребителей.

Потребление украинских сухих вин в разы меньше и не отличается разнообразием. В основном популярны известные сорта, такие как Каберне, Мерло, Шардоне и т.д.", - сказано в релизе.

В связи с этим, в компании Beverage Trading Company (один из крупнейших игроков на алкогольном рынке Украины) решили создать и запустить новое вино, ориентированное на потребителей, которые начинают разбираться в вине, но не готовы сильно переплачивать за эксперименты.

“Линейка вин состоит из 5 позиций: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala. При этом Traminer и Feteasca Neagra являются полусладкими винами, а Pinot Noir, Viorica и Feteasca Regala классическими сухими”, - уточнил производитель.

“Мы постарались создать что-то новое, интересное для украинского потребителя. Если сорта Pinot Noir и Traminer относительно можно найти на полках магазинов, то Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala станут прекрасным открытием для вкусовых рецепторов любителей вкусных вин. После огромного количества дегустаций, сравнения со знаменитыми брендами мы выбрали именно эти сорта, как самые лучшие. Мы гарантируем высокое качество данного вина. Также вино отличается необычным дизайном, который привлекает внимание и соответствует”, - комментирует новинку директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый.

Новое вино будет стоить на полке от 70 грн, уточнили в компании.

Напомним, как писал УНН, украинцы стали чаще отдавать предпочтение вину. А виноградные напитки отечественного производства успешно покоряют экспортные рынки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99