В Украине выпустили новое вино с редкими вкусами

"На рынке Украины представлено большое разнообразие вин, но если не рассматривать дорогой импорт и некоторых “бутиковых” украинских производителей, можно отметить, что в основной массе компании выпускают полусладкие вина, ориентируясь на предпочтения потребителей.

Потребление украинских сухих вин в разы меньше и не отличается разнообразием. В основном популярны известные сорта, такие как Каберне, Мерло, Шардоне и т.д.", - сказано в релизе.

В связи с этим, в компании Beverage Trading Company (один из крупнейших игроков на алкогольном рынке Украины) решили создать и запустить новое вино, ориентированное на потребителей, которые начинают разбираться в вине, но не готовы сильно переплачивать за эксперименты.

“Линейка вин состоит из 5 позиций: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala. При этом Traminer и Feteasca Neagra являются полусладкими винами, а Pinot Noir, Viorica и Feteasca Regala классическими сухими”, - уточнил производитель.

“Мы постарались создать что-то новое, интересное для украинского потребителя. Если сорта Pinot Noir и Traminer относительно можно найти на полках магазинов, то Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala станут прекрасным открытием для вкусовых рецепторов любителей вкусных вин. После огромного количества дегустаций, сравнения со знаменитыми брендами мы выбрали именно эти сорта, как самые лучшие. Мы гарантируем высокое качество данного вина. Также вино отличается необычным дизайном, который привлекает внимание и соответствует”, - комментирует новинку директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый.

Новое вино будет стоить на полке от 70 грн, уточнили в компании.

Напомним, как писал УНН, украинцы стали чаще отдавать предпочтение вину. А виноградные напитки отечественного производства успешно покоряют экспортные рынки.