Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС

Так, за год Украина увеличила экспорт вина в Польшу на 75% - до 86,9 тыс. л., в Литву - на 63% - до 18 тыс л., во Францию - на 64% - до 209 л.

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При этом, показатели экспорта отечественного вина в Германию упали до 765 л.

В ассоциации отметили, что увеличение экспорта украинского вина связано с закрытием рынка РФ.

"После закрытия рынка России, на который приходилось 92-98% всего экспорта украинского вина, производители, конечно же, стали искать другие рынки сбыта. И из всех европейских стран Польша наиболее выгодна для сотрудничества. Здесь есть покупатель, который ментально схож с украинским, а значит и продукция будет востребована, и с точки зрения логистики - рынок дает возможность формировать наиболее оптимальную цену", - отметили в АВВУ.

Напомним, как сообщал УНН, украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов:

1) Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным;

2) На рынке становится все больше некачественного импортного или псевдо-импортного вина;

3) Качество и разнообразие украинского вина повышается", - отметил он.