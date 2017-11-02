Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108285 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108763 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101425 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС

Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС

Киев  •  УНН

 • 13142 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В 2016 году Украина экспортировала в страны ЕС 114,4 тыс. л. вина, что практически в два раза больше, чем в 2015 году. Об этом УНН сообщили в ассоциации виноделов и виноградарей Украины, ссылаясь на данные Госстата.

Так, за год Украина увеличила экспорт вина в Польшу на 75% - до 86,9 тыс. л., в Литву - на 63% - до 18 тыс л., во Францию - на 64% - до 209 л.

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При этом, показатели экспорта отечественного вина в Германию упали до 765 л.

В ассоциации отметили, что увеличение экспорта украинского вина связано с закрытием рынка РФ.

"После закрытия рынка России, на который приходилось 92-98% всего экспорта украинского вина, производители, конечно же, стали искать другие рынки сбыта. И из всех европейских стран Польша наиболее выгодна для сотрудничества. Здесь есть покупатель, который ментально схож с украинским, а значит и продукция будет востребована, и с точки зрения логистики - рынок дает возможность формировать наиболее оптимальную цену", - отметили в АВВУ.

Напомним, как сообщал УНН, украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов:

1) Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным;

2) На рынке становится все больше некачественного импортного или псевдо-импортного вина;

3) Качество и разнообразие украинского вина повышается", - отметил он.

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