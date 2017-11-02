Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У 2016 році Україна експортувала в країни ЄС 114,4 тис. л. вина, що практично вдвічі більше, ніж в 2015 році. Про це УНН повідомили в асоціації виноробів і виноградарів України, посилаючись на дані Держстату.
Так, за рік Україна збільшила експорт вина в Польщу на 75% - до 86,9 тис.л., в Литву - на 63% - до 18 тис л., до Франції - на 64% - до 209 л.
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При цьому, показники експорту вітчизняного вина до Німеччини впали до 765 л.
В асоціації відзначили, що збільшення експорту українського вина пов'язано з закриттям ринку РФ.
"Після закриття ринку Росії, на який доводилося 92-98% всього експорту українського вина, виробники, звичайно ж, стали шукати інші ринки збуту. І з усіх європейських країн Польща найбільш вигідна для співпраці. Тут є покупець, який ментально схожий з українським, а значить і продукція буде в попиті, і з точки зору логістики - ринок дає можливість формувати найбільш оптимальну ціну ", - відзначили в АВВУ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, українське вино Мадера потрапило в перелік кращих вин світу.
За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.
"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів:
1) Через девальвацію і закладки валютних ризиків постачальниками, якісне імпортне вино стає все більш недоступним;
2) На ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдо-імпортного вина;
3) Якість і різноманітність українського вина підвищується", - зазначив він.