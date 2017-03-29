В Україні відсутні стандарти якості для автомобільного скрапленого газу - експерт

“Щодо якості скрапленого газу, то тут важливо зазначити те, що газ, який продається, як на легальних та і на нелегальних заправках, наприклад, на багатопаливних заправках, він однаковий. 70% це імпорт, і 30% це український газ і оці суміші продаються на заправках. Питання по якості ніхто не підіймає, бо в нас із ним біда. В Україні не прийнятий ДСТУ щодо пропан-бутану автомобільного. І тільки в цьому році він починає розроблятися. Тому, в нас заправляють авто побутовим газом, це той газ, який от наприклад, використовують у камфорах на дачних ділянках. Ось газом по цьому ДСТУ у нас і заправляють авто.

Нам же просто потрібно на українську мову перекласти європейський стандарт і дотримуватися його. Про це вже говорять п’ять років, і можливо, у наступному році вже щось приймуть. Це буде наступний крок для покращення якості газу для автомобілістів. Коли європейці дізнаються про таку нашу проблему, то вони дуже дивуються”, — розповів О.Сіренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попит на скраплений газ в Україні ростиме — С.Корецький

Окрім того, експерт зазначив, що на якість скрапленого газу на українському ринку впливає і не належне обслуговування обладнання.

“У зв’язку з тим, що ринок молодий, на ньому почали працювати всі, хто має гроші, щоб розпочати бізнес. І в Україні немає практики і традиції обслуговувати це обладнання. У нас не чистять бочки газові, в нас навіть газовози особливо не чистять, бо все працює швидко. В нас немає традиції виконувати ці правила, хоча вони дуже прості: там раз на рік потрібно зачищати ємності, щоб вичистити сміття, через яке виходять з ладу двигуни... і починають розповідати, що краще користуватися бензином. Але це все більше через неякісне обладнання чи не якісне його обслуговування.

Для чистки є спеціальні сервісні компанії, і зважаючи на об’єми ринку скрапленого газу ці сервісні компанії мали б бути найбагатшими на ринку, але замовлень у них дуже мало”, — розповів О.Сіренко.

Нагадаємо, за словами експерта О.Сіренка, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.

Також нагадаємо, в Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG. Ініціатор її створення виступила компанія WOG.