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В Украине отсутствуют стандарты качества для автомобильного сжиженного газа - эксперт

В Украине отсутствуют стандарты качества для автомобильного сжиженного газа - эксперт

Киев • УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Вопрос качества сжиженного газа в Украине практически не поднимается. Причина заключается отсутствия соответствующего ГОСТа, который предположительно примут в следующем году. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"О качестве сжиженного газа, то здесь важно отметить то, что газ, который продается, как на легальных да и на нелегальных заправках, например, на многотопливных заправках, он один и тот же. 70% это импорт и 30% это украинский газ и эти смеси продаются на заправках. Вопрос по качеству никто не поднимает, у нас с ним беда. В Украине не принят ГОСТ по автомобильному пропан-бутану. И только в этом году он начинает разрабатываться. Поэтому, у нас заправляют авто бытовым газом, это тот газ, который вот например, используют в камфорках на дачных участках. Вот газом по этому ГОСТу у нас и заправляют авто.

Нам же просто нужно на украинский язык перевести европейский стандарт и придерживаться его. Об этом уже говорят пять лет, и возможно, в следующем году уже что-то примут. Это будет следующий шаг для улучшения качества газа для автомобилистов. Когда европейцы узнают о такой нашей проблеме, то они очень удивляются", - рассказал А.Сиренко.

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Кроме того, эксперт отметил, что на качество сжиженного газа на украинском рынке влияет и ненадлежащее обслуживание оборудования.

"В связи с тем, что рынок молодой, на нем начали работать все, кто имеет деньги, чтобы начать бизнес. И в Украине нет практики и традиции обслуживать это оборудование. У нас не чистят бочки газовые, у нас даже газовозы особо не чистят, потому что все работает быстро. У нас нет традиции выполнять эти правила, хотя они очень просты: там раз в год нужно зачищать емкости, чтобы вычистить мусор, через которое выходят из строя двигатели ... и начинают рассказывать, что лучше пользоваться бензином. Но это все больше из-за некачественного оборудования не качественное его обслуживание.

Для чистки есть специальные сервисные компании, и учитывая объемы рынка сжиженного газа эти сервисные компании должны быть богатыми на рынке, но заказов у ​​них очень мало ", - рассказал Сиренко.

Напомним, по словам эксперта А.Сиренко, рынок сжиженного газа в Украине тенизирован на треть .

Также напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG. Инициатор ее создания выступила компания WOG .

Украинские Национальные Новости

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