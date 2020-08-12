В Україні відроджують річковий флот: хто зможе скористатися послугами

"Це зернотрейдери, у першу чергу. Деякі з них вже навіть побудували мережу елеваторів у портах по Дніпру і в південній частині Південного Бугу. І друге - перевезення піску для щебеню для будівельних компаній, які займаються і цивільним, і дорожнім будівництвом", - каже Кава.

Плюс річкової логістики у відносній дешевизні (особливо на тлі нинішніх штрафів за перевантаження фур на дорогах - ред.), мінус - у повільності та сезонності, каже Кава. Але в будь-якому випадку, це гарна ідея, зазначає він.

"Відродження річкового пароплавства - це дуже похвальна і хороша ідея. Це стосується не тільки Дунаю, на якому працює "Українське Дунайське пароплавство", але і Дніпра, і Південного Бугу", - пояснює Кава, додаючи, що це також позитивний імпульс для відновлення виробництва барж і річкових суден.

Своєю чергою, експерт Владислав Белах впевнений, що розвиток річкового флоту - це ще і збереження доріг від руйнування. Адже головними "руйнівниками" вважаються перевантажені фури зернотрейдерів.

"За оцінками агрохолдингів, тільки 70% зерна перевозить "Укрзалізниця", на частку автотранспорту доводиться 15-20% від усього обсягу логістики з елеватора до порту, тобто приблизно 6-8 млн тонн на рік. Що рівнозначно тисячам перевантажених зерновозів щомісяця. Потоки вантажівок із "зайвою вагою" за пару років продавлюють глибокі колії навіть в новому асфальтовому покритті", - говорить Белах.

Сьогодні ж, нагадаємо, в країні реалізується найбільший проект "Велике будівництво" Володимира Зеленського, в рамках якого капітально будуються і ремонтуються дороги. Отже, важливо не тільки побудувати дорогі дороги, а й захистити їх від раптового руйнування.

Раніше УНН повідомляв, що про амбітні плани відродити річковий флот заявив керівник "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Олексій Хомяков. Він був призначений у кінці минулого року міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм. Попередній керівник пароплавства Дмитро Чалий був звільнений з гучним скандалом. Особисто Криклій заявляв, що Чалий навмисне доводив держпідприємство до банкрутства, щоб купити "з молотка".

Слова міністра підтвердив аудит держпідприємства. Аудитом, наприклад, встановлено, що в першому півріччі 2019 року пароплавство отримало 0 гривень за надання туристичних послуг. А все тому що у 2018 році керівництво підприємства домовилося з туроператором ABVGD Travel GmbH про проведення спільних екскурсій. Ось тільки проводили ці екскурсії директора круїзів - штатні співробітники пароплавства, а гроші отримував один тільки туроператор. Також відомо, що за Чалого УДП втратив 32 баржі вартістю 5 млн доларів.

Тепер же і сам Криклій, і "Українське Дунайське пароплавство" взяли оптимістичний курс на відновлення річкового флоту. Уже за перший квартал 2020 року УДП вдалося вивести в прибуток.