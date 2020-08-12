В Україні відроджують річковий флот: хто зможе скористатися послугами

ukru
19 березня, 18:42 • 36859 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 78702 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87875 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112307 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118959 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116665 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151779 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125016 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123878 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 26856 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 29987 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 35523 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 30481 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 31408 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79951 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102417 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83682 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151779 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117250 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51301 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58659 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107755 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126027 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125433 перегляди
Актуальне
В Україні відроджують річковий флот: хто зможе скористатися послугами

В Україні відроджують річковий флот: хто зможе скористатися послугами

Київ • УНН

 • 20806 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Послуги річкового флоту насамперед цікаві аграріям і будівельникам. Про це заявив УНН ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

"Це зернотрейдери, у першу чергу. Деякі з них вже навіть побудували мережу елеваторів у портах по Дніпру і в південній частині Південного Бугу. І друге - перевезення піску для щебеню для будівельних компаній, які займаються і цивільним, і дорожнім будівництвом", - каже Кава.

Плюс річкової логістики у відносній дешевизні (особливо на тлі нинішніх штрафів за перевантаження фур на дорогах - ред.), мінус - у повільності та сезонності, каже Кава. Але в будь-якому випадку, це гарна ідея, зазначає він.

"Відродження річкового пароплавства - це дуже похвальна і хороша ідея. Це стосується не тільки Дунаю, на якому працює "Українське Дунайське пароплавство", але і Дніпра, і Південного Бугу", - пояснює Кава, додаючи, що це також позитивний імпульс для відновлення виробництва барж і річкових суден.

Своєю чергою, експерт Владислав Белах впевнений, що розвиток річкового флоту - це ще і збереження доріг від руйнування. Адже головними "руйнівниками" вважаються перевантажені фури зернотрейдерів.

"За оцінками агрохолдингів, тільки 70% зерна перевозить "Укрзалізниця", на частку автотранспорту доводиться 15-20% від усього обсягу логістики з елеватора до порту, тобто приблизно 6-8 млн тонн на рік. Що рівнозначно тисячам перевантажених зерновозів щомісяця. Потоки вантажівок із "зайвою вагою" за пару років продавлюють глибокі колії навіть в новому асфальтовому покритті", - говорить Белах.

Сьогодні ж, нагадаємо, в країні реалізується найбільший проект "Велике будівництво" Володимира Зеленського, в рамках якого капітально будуються і ремонтуються дороги. Отже, важливо не тільки побудувати дорогі дороги, а й захистити їх від раптового руйнування.

Раніше УНН повідомляв, що про амбітні плани відродити річковий флот заявив керівник "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) Олексій Хомяков. Він був призначений у кінці минулого року міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм. Попередній керівник пароплавства Дмитро Чалий був звільнений з гучним скандалом. Особисто Криклій заявляв, що Чалий навмисне доводив держпідприємство до банкрутства, щоб купити "з молотка".

Слова міністра підтвердив аудит держпідприємства. Аудитом, наприклад, встановлено, що в першому півріччі 2019 року пароплавство отримало 0 гривень за надання туристичних послуг. А все тому що у 2018 році керівництво підприємства домовилося з туроператором ABVGD Travel GmbH про проведення спільних екскурсій. Ось тільки проводили ці екскурсії директора круїзів - штатні співробітники пароплавства, а гроші отримував один тільки туроператор. Також відомо, що за Чалого УДП втратив 32 баржі вартістю 5 млн доларів.

Тепер же і сам Криклій, і "Українське Дунайське пароплавство" взяли оптимістичний курс на відновлення річкового флоту. Уже за перший квартал 2020 року УДП вдалося вивести в прибуток.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32