В Украине возрождают речной флот: кто сможет воспользоваться услугами

"Это зернотрейдеры, в первую очередь. Некоторые из них уже даже построили сеть элеваторов в портах по Днепру и в южной части Южного Буга. И второе - перевозки песка для щебня для строительных компаний, которые занимаются и гражданским, и дорожным строительством", - говорит Кава.

Плюс речной логистики в относительной дешевизне (особенно на фоне нынешних штрафов за перегруз фур на дорогах - ред.), минус - в медлительности и сезонности, говорит Кава. Но в любом случае, это хорошая идея, отмечает он.

"Возрождение речного пароходства - это очень похвальная и хорошая идея. Это касается не только Дуная, на котором работает "Украинское Дунайское пароходство", но и Днепра, и Южного Буга", - поясняет Кава, добавляя, что это также положительный импульс для возобновления производства барж и речных судов.

В свою очередь, эксперт Владислав Белах уверен, что развитие речного флота - это еще и сохранение дорог от разрушения. Ведь главными "разрушителями" считаются перегруженные фуры зернотрейдеров.

"По оценкам агрохолдингов, только 70% зерна перевозит "Укрзализныця", на долю автотранспорта приходится 15–20% от всего объема логистики с элеватора до порта, то есть примерно 6–8 млн тонн в год. Что равнозначно тысячам перегруженных зерновозов ежемесячно. Потоки грузовиков с "лишним весом" за пару лет продавливают глубокие колеи даже в новом асфальтном покрытии", - говорит Белах.

Сегодня же, напомним, в стране реализуется крупнейший проект "Большое строительство" Владимира Зеленского, в рамках которого капитально строятся и ремонтируются дороги. Следовательно, важно не только построить дорогостоящие дороги, но и защитить их от скоропостижного разрушения.

Ранее УНН сообщал, что об амбициозных планах возродить речной флот заявил руководитель "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) Алексей Хомяков. Он был назначен в конце прошлого года министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Предыдущий руководитель пароходства Дмитрий Чалый был уволен с громким скандалом. Лично Криклий заявлял, что Чалый умышленно доводил госпредприятие до банкротства, чтобы купить "с молотка".

Слова министра подтвердил аудит госпредприятия. Аудитом, например, установлено, что в первом полугодии 2019 года пароходство получило 0 гривен за предоставление туристических услуг. А все потому что в 2018 году руководство предприятия договорилось с туроператором ABVGD Travel GmbH о проведение совместных экскурсий. Вот только проводили эти экскурсии директора круизов - штатные сотрудники пароходства, а деньги получал один только туроператор. Также известно, что при Чалом УДП потерял 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.

Теперь же и сам Криклий, и "Украинское Дунайское пароходство" взяли оптимистичный курс на возобновление речного флота. Уже за первый квартал 2020 года УДП получилось вывести в прибыль.