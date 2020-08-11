Предыдущее руководство Украинского Дунайского пароходства "слило" 32 баржи стоимостью 5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В течение 2017 - 2018 годов предыдущее руководство госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) передало в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од" 32 лихтера (разновидность баржи). Но контрагент исчез вместе с лихтерами. Об этом сообщили в пресс-службе компании по результатам проведенного аудита, передает УНН.
"Поисковые мероприятия результатов не дали. Известно только, что лихтеры незаконно переместили из Украины и перерегистрировали уже как новые единицы. Ориентировочная рыночная стоимость похищенных лихтеров 5 млн долларов", - отметили в компании.
По данному факту открыто уголовное производство, добавили в УДП.
Напомним, в конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию на прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, умышленно довело компанию до банкротства, чтобы купить "с молотка".