Попереднє керівництво Українського Дунайського пароплавства "злило" 32 баржі вартістю 5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протягом 2017 -2018 років попереднє керівництво держкомпанії "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) передало у користування контрагенту ООО "Олтекс-Од" 32 ліхтери (різновид баржі). Але контрагент зник разом з ліхтерами. Про це повідомили у пресслужбі компанії за результатом проведеного аудиту, передає УНН.
"Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України та перереєстрували вже як нові одиниці. Орієнтовна ринкова вартість викрадених ліхтерів 5 млн доларів", - зазначили в компанії.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, додали в УДП.
Нагадаємо, у кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне довів компанію до банкрутства, щоб купити "з молотка".