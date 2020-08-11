Попереднє керівництво Українського Дунайського пароплавства "злило" 32 баржі вартістю 5 млн доларів

"Пошукові заходи результатів не дали. Відомо тільки, що ліхтери незаконно перемістили з України та перереєстрували вже як нові одиниці. Орієнтовна ринкова вартість викрадених ліхтерів 5 млн доларів", - зазначили в компанії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, додали в УДП.

Нагадаємо, у кінці 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив очільника УДП Дмитра Чалого (2017-2019 роки) та призначив на цю посаду Олексія Хомякова. Завдання перед останнім стояло не тільки вивести держкомпанію на прибуток, але і сприяти в розслідуванні діяльності попереднього керівництва, яке, за словами Криклія, навмисне довів компанію до банкрутства, щоб купити "з молотка".