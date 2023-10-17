В Україні відреагували на заяву, що НАТО "побачили дно" у запасах зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону пожартував, коментуючи заяву НАТО про те, що вони "бачать дно" у запасах озброєнь, та запевнив, що Україна це передбачила, пише УНН.
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"НАТО досягнуло дна своїх запасів, але тут знизу постукала Україна і сказала : "Ні, ні. Це ще не дно, ще віддай оце і оце", - пожартував міністр.
«Насправді ми ще минулого року розуміли, що склади вичерпні і почали працювати над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО»,- сказав Кулеба.
Деталі
29 вересня відбувся форум оборонних індустрій, де був започаткований альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю. Наразі вже 59 компаній з 23 країн світу є учасниками цього Альянсу.
Це створює для країн певні зобов’язання разом створювати необхідну зброю. Тому, як зазначив голова МЗС, ризик «досягнення дна складів» зараз мінімізований.
Наостанок Дмитро Кулеба підсумував: «Мій досвід показує, що яким би не був порожнім склад, у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввезти в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті».
Нагадаємо
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України. Він заявив, що "дно бочки вже видно".
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