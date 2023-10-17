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В Україні відреагували на заяву, що НАТО "побачили дно" у запасах зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону пожартував, коментуючи заяву НАТО про те, що вони "бачать дно" у запасах озброєнь, та запевнив, що Україна це передбачила, пише УНН.

В Україні відреагували на заяву, що НАТО "побачили дно" у запасах зброї

Цитата

"НАТО досягнуло дна своїх запасів, але тут знизу постукала Україна і сказала : "Ні, ні. Це ще не дно, ще віддай оце і оце", - пожартував міністр.

«Насправді ми ще минулого року розуміли, що склади вичерпні і почали працювати над збільшенням виробництва зброї в країнах НАТО»,- сказав Кулеба.

Деталі

29 вересня відбувся форум оборонних індустрій, де був започаткований альянс оборонних компаній, які будуть спільно з Україною виробляти зброю.  Наразі вже 59 компаній з 23 країн світу є учасниками цього Альянсу

Це створює для країн певні зобов’язання разом створювати необхідну зброю. Тому, як зазначив голова МЗС, ризик «досягнення дна складів» зараз мінімізований.

Наостанок Дмитро Кулеба підсумував: «Мій досвід показує, що яким би не був порожнім склад, у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввезти в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті».

Нагадаємо

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України. Він заявив, що "дно бочки вже видно".

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