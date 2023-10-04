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У НАТО починають закінчуватися запаси боєприпасів для України - ЗМІ

У НАТО починають закінчуватися запаси боєприпасів для України - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попереджає, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України, повідомляє CNN, пише УНН.

Новина про можливу нестачу боєприпасів з’явилася після того, як кошти на закупівлю зброї для України не були включені до законопроекту про тимчасові витрати, який Конгрес США ухвалив на вихідних, щоб уникнути припинення роботи федерального уряду.

Деталі

"Дно бочки вже видно", - сказав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО і найвищий військовий посадовець Альянсу, про запаси боєприпасів Заходу у вівторок під час дискусії на Варшавському безпековому форумі.

"Ми надаємо Україні системи озброєнь, що дуже добре, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали надавати допомогу з напівзаповнених складів у Європі", - сказав Бауер. І додав, що і ці запаси зараз вичерпуються.

Джеймс Хіппі, державний міністр збройних сил Великої Британії, виступаючи на тій же панелі, сказав, що, попри те, що запаси можуть бути невеликими, допомога Києву повинна продовжуватися. За його словами, західні країни повинні збільшити свої потужності для виробництва більшої кількості боєприпасів.

"Ми повинні підтримувати Україну в боротьбі сьогодні і завтра, і післязавтра, і після післязавтра", - сказав Хеппі. Це означає "продовжувати надавати допомогу, день за днем, і відновлювати наші власні запаси", додав він.

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