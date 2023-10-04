У Білому домі впевнені, що більшість республіканців підтримують допомогу Україні незалежно від відставки Маккарті

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"Я хотів би додати, що незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, усе керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати представників з боку республіканців підтримують продовження допомоги Україні", - сказав Кірбі.

"Є невелика кількість дуже гучних - невелика меншість гучних членів, які чинять опір цьому, але вони не представляють свою партію. Вони не представляють своє керівництво", - додав він.

Нагадаємо

3 жовтня вперше в історії США Палата представників проголосувала за відставку спікера.

Перед цим член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було.