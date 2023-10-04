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У Білому домі впевнені, що більшість республіканців підтримують допомогу Україні незалежно від відставки Маккарті

У Білому домі впевнені, що більшість республіканців підтримують допомогу Україні незалежно від відставки Маккарті

Київ • УНН

 • 1081491 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Білому домі впевнені, що більшість республіканців у Палати представників США підтримують продовження допомоги Україні попри відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 жовтня, пише УНН.

Цитата

"Я хотів би додати, що незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, усе керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати представників з боку республіканців підтримують продовження допомоги Україні", - сказав Кірбі.

"Є невелика кількість дуже гучних - невелика меншість гучних членів, які чинять опір цьому, але вони не представляють свою партію. Вони не представляють своє керівництво", - додав він.

Нагадаємо

3 жовтня вперше в історії США Палата представників проголосувала за відставку спікера.

Перед цим член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було.

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