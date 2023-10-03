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Вперше в історії США Палата представників проголосувала за звільнення спікера

Вперше в історії США Палата представників проголосувала за звільнення спікера

Київ • УНН

 • 2004777 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Палата представників США проголосувала у вівторок за усунення спікера Кевіна Маккарті з посади, оскільки внутрішня боротьба між його колегами-республіканцями занурила Конгрес у хаос лише через кілька днів після того, як він ледве запобіг закриттю уряда. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Голосування з результатом 216 проти 210 стало першим в історії випадком, коли Палата представників усунула свого лідера, керованого відносно невеликою групою правих республіканців. Чіткого наступника не виявилося.

Партія Маккарті контролює палату незначною більшістю 221-212, що означає, що вона може втратити не більше п'яти голосів, якщо демократи об'єднаються в опозицію. Але у вівторок вісім республіканців і 208 демократів проголосували за усунення Маккарті з посади.

Під час дебатів у Палаті представників Гетц і кілька союзників критикували Маккарті за те, що він покладався на голоси демократів для ухвалення тимчасового фінансування, яке призвело до часткового припинення роботи уряду.

«Нам потрібен спікер, який буде боротися за щось — будь-що — крім того, щоб залишитися на посаді спікера», — сказав представник Республіканської партії Боб Гуд.

Доповнення

Демократи заявили, що не допомагатимуть республіканцям у вирішенні їхніх власних проблем. Вони загалом вважають Маккарті не заслуговуючим довіри після того, як він порушив угоду про витрати з президентом-демократом Джо Байденом, і обурені його рішенням дати зелене світло розслідуванню щодо імпічменту президента.

Гетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти кандидатури Маккарті на посаду спікера в січні. Після 15 турів голосування Маккарті зрештою отримав молотка. Щоб виграти посаду, Маккарті погодився на правила, за якими було легше кинути виклик його лідерству.

Прихильники Маккарті стверджують, що Гетц був мотивований жагою публічності, шансом отримати вищу посаду або обуренням через триваюче етичне розслідування щодо можливого сексуального поводження та вживання заборонених наркотиків. Гетц, який заперечує свою провину та каже, що він не мотивований неприязню до Маккарті.

Нагадаємо

Член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.

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