Впервые в истории США Палата представителей проголосовала за увольнение спикера

ukru
10:29 • 13863 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 96114 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122914 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 151223 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 184549 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136434 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126872 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173325 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116811 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123229 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103967 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 114131 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 31907 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105201 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 60488 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 151223 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 184549 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129529 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136395 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173325 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 15616 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105201 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150745 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157899 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162030 просмотра
Актуальное
Впервые в истории США Палата представителей проголосовала за увольнение спикера

Впервые в истории США Палата представителей проголосовала за увольнение спикера

Киев • УНН

 • 2004773 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти с должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Голосование с результатом 216 против 210 стало первым в истории случаем, когда Палата представителей устранила своего лидера, управляемого относительно небольшой группой правых республиканцев. Четкого преемника не оказалось.

Партия Маккарти контролирует палату незначительным большинством 221-212, что означает, что она может потерять не более пяти голосов, если демократы объединятся в оппозицию. Но во вторник восемь республиканцев и 208 демократов проголосовали за отстранение Маккарти от должности.

Во время дебатов в Палате представителей Гетц и несколько союзников критиковали Маккарти за то, что он полагался на голоса демократов для принятия временного финансирования, которое привело к частичной приостановке работы правительства.

«Нам нужен спикер, который будет бороться за что-то — что угодно — кроме того, чтобы остаться на посту спикера», — сказал представитель Республиканской партии Боб Гуд.

Дополнение

Демократы заявили, что не будут помогать республиканцам в решении их собственных проблем. Они в целом считают Маккарти не заслуживающим доверия после того, как он нарушил соглашение о расходах с президентом-демократом Джо Байденом, и возмущены его решением дать зеленый свет расследованию по импичменту президента.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, которые неоднократно голосовали против кандидатуры Маккарти на пост спикера в январе. После 15 туров голосования Маккарти в конце концов получил молоток. Чтобы выиграть должность, Маккарти согласился на правила, по которым было легче бросить вызов его лидерству.

Сторонники Маккарти утверждают, что Гетц был мотивирован жаждой публичности, шансом получить более высокую должность или возмущением из-за продолжающегося этического расследования о возможном сексуальном обращении и употреблении запрещенных наркотиков. Гетц, который отрицает свою вину и говорит, что он не был мотивирован неприязнью к Маккарти.

Напомним

Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы