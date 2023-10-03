Впервые в истории США Палата представителей проголосовала за увольнение спикера

КИЕВ. 4 октября. УНН. Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти с должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.