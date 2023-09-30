Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

Цитата

«Зараз на десятиліття уперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони. Саме в Україні це визначається. На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій ми створили Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації та продемонструвати, що вони готові разом з Україною будувати арсенал вільного світу», - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська нація сильна та смілива.

«Ми держава, яка має глобальне значення. Ми обов’язково переможемо. І ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже - для всього вільного світу, який буде відображенням нашої сили», - зазначив Президент.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві, закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети.