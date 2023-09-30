Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій було створено Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Зараз на десятиліття уперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони. Саме в Україні це визначається. На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій ми створили Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації та продемонструвати, що вони готові разом з Україною будувати арсенал вільного світу», - заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що українська нація сильна та смілива.
«Ми держава, яка має глобальне значення. Ми обов’язково переможемо. І ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже - для всього вільного світу, який буде відображенням нашої сили», - зазначив Президент.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві, закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети.