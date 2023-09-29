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"Сміливість сама по собі не зупиняє дрони": Столтенберг закликав до забезпечення спроможностей України

"Сміливість сама по собі не зупиняє дрони": Столтенберг закликав до забезпечення спроможностей України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети. Заяву Генсека наводить пресслужба Альянсу, пише УНН.

Цитата

"Одна лише сміливість не може зупинити дрони, один лише героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні спроможності, високої якості, у великих кількостях та швидко", - заявив Столтенберг, додавши, що "без промисловості не може бути оборони".

Деталі

Генсек НАТО, як вказано, високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши: "Від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю". Він додав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Тож хоч як парадоксально це звучить, але зброя для України - шлях до миру".

Доповнення

У форумі взяли участь великі оборонні компанії з усього Альянсу, у ньому взяли участь представники більш як 20 країн. НАТО представляла помічник Генерального секретаря з оборонних інвестицій Венді Гілмор.

Як зазначили у НАТО, після повномасштабного вторгнення росії минулого року багато країн НАТО значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну. "НАТО працює над своїм Планом дій з питань оборонного виробництва, щоб агрегувати попит і підвищити оперативну сумісність", - вказано у повідомленні.

Столтернберг заявляв, що НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на 2,4 млрд євро для поповнення запасів і підтримки України.

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