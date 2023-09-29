"Сміливість сама по собі не зупиняє дрони": Столтенберг закликав до забезпечення спроможностей України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети. Заяву Генсека наводить пресслужба Альянсу, пише УНН.
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"Одна лише сміливість не може зупинити дрони, один лише героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні спроможності, високої якості, у великих кількостях та швидко", - заявив Столтенберг, додавши, що "без промисловості не може бути оборони".
Деталі
Генсек НАТО, як вказано, високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши: "Від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю". Він додав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Тож хоч як парадоксально це звучить, але зброя для України - шлях до миру".
Доповнення
У форумі взяли участь великі оборонні компанії з усього Альянсу, у ньому взяли участь представники більш як 20 країн. НАТО представляла помічник Генерального секретаря з оборонних інвестицій Венді Гілмор.
Як зазначили у НАТО, після повномасштабного вторгнення росії минулого року багато країн НАТО значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну. "НАТО працює над своїм Планом дій з питань оборонного виробництва, щоб агрегувати попит і підвищити оперативну сумісність", - вказано у повідомленні.
Столтернберг заявляв, що НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на 2,4 млрд євро для поповнення запасів і підтримки України.