"Сміливість сама по собі не зупиняє дрони": Столтенберг закликав до забезпечення спроможностей України

Цитата

"Одна лише сміливість не може зупинити дрони, один лише героїзм не може перехопити ракети. Україні потрібні спроможності, високої якості, у великих кількостях та швидко", - заявив Столтенберг, додавши, що "без промисловості не може бути оборони".

Деталі

Генсек НАТО, як вказано, високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості, заявивши: "Від дронів до розмінування Україна впроваджує інновації з блискавичною швидкістю". Він додав, що "чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за будь-яким столом переговорів. Тож хоч як парадоксально це звучить, але зброя для України - шлях до миру".

Доповнення

У форумі взяли участь великі оборонні компанії з усього Альянсу, у ньому взяли участь представники більш як 20 країн. НАТО представляла помічник Генерального секретаря з оборонних інвестицій Венді Гілмор.

Як зазначили у НАТО, після повномасштабного вторгнення росії минулого року багато країн НАТО значно виснажили свої запаси, щоб підтримати Україну. "НАТО працює над своїм Планом дій з питань оборонного виробництва, щоб агрегувати попит і підвищити оперативну сумісність", - вказано у повідомленні.

Столтернберг заявляв, що НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на 2,4 млрд євро для поповнення запасів і підтримки України.