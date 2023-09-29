"Смелость сама по себе не останавливает дроны": Столтенберг призвал к обеспечению возможностей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 1-м Форуме оборонных индустрий в Киеве призвал к обеспечению возможностей Украины, указав, что смелость сама по себе не останавливает дроны, как и сам только героизм не может перехватить ракеты. Заявление Генсека приводит пресс-служба Альянса, пишет УНН.
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"Одна лишь смелость не может остановить дроны, один лишь героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны способности, высокого качества, в больших количествах и быстро", - заявил Столтенберг, добавив, что "без промышленности не может быть обороны".
Детали
Генсек НАТО, как указано, высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности, заявив: "От дронов до разминирования Украина внедряет инновации с молниеносной скоростью". Он добавил, что "чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за любым столом переговоров. Поэтому как бы парадоксально это ни звучало, но оружие для Украины - путь к миру".
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В форуме приняли участие крупные оборонные компании со всего Альянса, в нем приняли участие представители более 20 стран. НАТО представляла помощник Генерального секретаря по оборонным инвестициям Венди Гилмор.
Как отметили в НАТО, после полномасштабного вторжения россии в прошлом году многие страны НАТО значительно истощили свои запасы, чтобы поддержать Украину. "НАТО работает над своим Планом действий по вопросам оборонного производства, чтобы агрегировать спрос и повысить оперативную совместимость", - указано в сообщении.
Столтернберг заявлял, что НАТО имеет рамочные контракты на боеприпасы на 2,4 млрд евро для пополнения запасов и поддержки Украины.