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В Украине отреагировали на заявление, что НАТО "увидели дно" в запасах оружия

Киев • УНН

 • 1164589 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального марафона пошутил, комментируя заявление НАТО о том, что они "видят дно" в запасах вооружений, и заверил, что Украина это предусмотрела, пишет УНН.

В Украине отреагировали на заявление, что НАТО "увидели дно" в запасах оружия

Цитата

"НАТО достигло дна своих запасов, но тут снизу постучала Украина и сказала: "Нет, нет. Это еще не дно, еще отдай это и это", - пошутил министр.

"На самом деле мы еще в прошлом году понимали, что склады исчерпаны и начали работать над увеличением производства оружия в странах НАТО", - сказал Кулеба.

Детали

29 сентября состоялся форум оборонных индустрий, где был основан альянс оборонных компаний, которые будут совместно с Украиной производить оружие.  Сейчас уже 59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого Альянса
Это создает для стран определенные обязательства вместе создавать необходимое оружие. Поэтому, как отметил глава МИД, риск "достижения дна складов" сейчас минимизирован.

Напоследок Дмитрий Кулеба подытожил: "Мой опыт показывает, что каким бы ни был пустым склад, у хорошего генерала всегда есть двойное дно. То есть под дном у него еще лежит запас снарядов, и мы знаем, как это дно открывать для того, чтобы ввезти в Украину необходимое оружие, чтобы оно было на фронте".

Напомним

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что у западных военных заканчиваются боеприпасы для Украины. Он заявил, что "дно бочки уже видно".

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