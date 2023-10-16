Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проекти на основі доповіді про депортацію росією українських дітей

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 6048 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 12080 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 24098 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 95667 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 168253 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 173190 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136668 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136920 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87430 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94087 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 9126 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12949 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16926 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 16868 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 12526 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 6050 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 173192 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 233437 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 381814 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 318617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13088 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18305 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34792 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31310 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136670 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проекти на основі доповіді про депортацію росією українських дітей

Київ • УНН

 • 359631 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ, під час пресконференції з діючим головою організації Буяром Османі, розробити на основі доповіді організації щодо депортації росією українських дітей конкретні проекти, передає кореспондент УНН.

Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проекти на основі доповіді про депортацію росією українських дітей

Цитата

«Особливо вдячний за те, що ОБСЄ оперативно підтримало мій заклик та відреагувала на проблему депортації росією українських дітей. Відповідна доповідь в межах ОБСЄ вже підготовлена. Вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій, і сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проекти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину», - сказав Кулеба.

Деталі

Голова МЗС також привернув увагу до проблеми захоплення росією цивільних заручників. Він зазначив, що ми вже бачимо, як терористичні партнери росії в світі почали це повторювати, та наголосив на тому, що росія має бути притягнута до відповідальності за практику масового цивільного полону, якщо ми не хочемо, щоб він став інструментом терору в усьому світі.

Нагадаємо

Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі сьогодні прибув з візитом до Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.28
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32