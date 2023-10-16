Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проекти на основі доповіді про депортацію росією українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ, під час пресконференції з діючим головою організації Буяром Османі, розробити на основі доповіді організації щодо депортації росією українських дітей конкретні проекти, передає кореспондент УНН.
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«Особливо вдячний за те, що ОБСЄ оперативно підтримало мій заклик та відреагувала на проблему депортації росією українських дітей. Відповідна доповідь в межах ОБСЄ вже підготовлена. Вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій, і сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проекти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину», - сказав Кулеба.
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Голова МЗС також привернув увагу до проблеми захоплення росією цивільних заручників. Він зазначив, що ми вже бачимо, як терористичні партнери росії в світі почали це повторювати, та наголосив на тому, що росія має бути притягнута до відповідальності за практику масового цивільного полону, якщо ми не хочемо, щоб він став інструментом терору в усьому світі.
Нагадаємо
Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі сьогодні прибув з візитом до Києва.