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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Голова ОБСЄ прибув до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що уже в Україні і оглянув школу, що зазнала атак рф, пише УНН.

Голова ОБСЄ прибув до України

Цитата

"Огляд на власні очі впливу на дітей та освіту в київській школі, що зазнала атак рф. Це суворе нагадування про термінову необхідність миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту і світле майбутнє. СПУ ОБСЄ надає психосоціальну допомогу дітям, які постраждали", - написав голова ОСБЄ у соцмережі X.

Доповнення

У липні цього року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою спонсором-тероризму.

Також ПА ОБСЄ схвалила резолюцію, яка підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Мета такого трибуналу - притягнути до відповідальності російських посадових осіб.

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