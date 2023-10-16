Голова ОБСЄ прибув до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі повідомив, що уже в Україні і оглянув школу, що зазнала атак рф, пише УНН.
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"Огляд на власні очі впливу на дітей та освіту в київській школі, що зазнала атак рф. Це суворе нагадування про термінову необхідність миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту і світле майбутнє. СПУ ОБСЄ надає психосоціальну допомогу дітям, які постраждали", - написав голова ОСБЄ у соцмережі X.
Доповнення
У липні цього року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою спонсором-тероризму.
Також ПА ОБСЄ схвалила резолюцію, яка підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Мета такого трибуналу - притягнути до відповідальності російських посадових осіб.