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Председатель ОБСЕ прибыл в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что уже в Украине и осмотрел школу, подвергшуюся атакам рф, пишет УНН.

Председатель ОБСЕ прибыл в Украину

Цитата

"Осмотр собственными глазами воздействия на детей и образование в киевской школе, подвергшейся атакам рф. Это суровое напоминание о срочной необходимости мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего. СПУ ОБСЕ оказывает психосоциальную помощь детям, которые пострадали", - написал глава ОСБЕ в соцсети X.

Дополнение

В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризма.

Также ПА ОБСЕ одобрила резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Цель такого трибунала - привлечь к ответственности российских должностных лиц.

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