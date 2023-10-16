Председатель ОБСЕ прибыл в Украину

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"Осмотр собственными глазами воздействия на детей и образование в киевской школе, подвергшейся атакам рф. Это суровое напоминание о срочной необходимости мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего. СПУ ОБСЕ оказывает психосоциальную помощь детям, которые пострадали", - написал глава ОСБЕ в соцсети X.

Дополнение

В июле этого года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризма.

Также ПА ОБСЕ одобрила резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Цель такого трибунала - привлечь к ответственности российских должностных лиц.