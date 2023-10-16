Альянс оборонних індустрій вже підтримали 59 компаній з 23 країн — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. 59 компаній із 23 країн світу вже приєдналися до Альянсу оборонних індустрій. Про розширення Альянсу повідомив міністр в ефірі марафону “Єдині новини”, передає УНН.
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“59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу (Альянсу оборонних індустрій — ред.). Вони будуть разом з Україною створювати необхідну зброю”, — заявив Дмитро Кулеба в етері телемарафону “Єдині новини”.
Деталі
Кулеба зазначив, що Альянс оборонних компаній був створений аби запобігти ризику, що у країн-партнерів закінчиться озброєння. Створивши цю спільноту, Україна стимулювала країни-учасниці НАТО виробляти більше озброєння.
Він наголосив, що у хазяйновитого генерала не буває “пустого складу”, він завжди має “подвійне дно”, де в нього є сховок. І Український Президент та його команда, знають як це “подвійне дно відкривати”, аби здобути для України необхідну зброю з інших країн.
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Нагадаємо
Станом на кінець вересня, за даними МЗС, до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній з 19 країн. Такі цифри були станом на момент закриття Першого Міжнародного форуму оборонних індустрій.