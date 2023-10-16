Альянс оборонних індустрій вже підтримали 59 компаній з 23 країн — МЗС

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 2032 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 9248 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22848 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94471 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167214 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171772 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136139 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136864 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87388 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94054 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7530 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12095 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16070 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15798 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11659 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 1968 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171754 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232459 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380857 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12766 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18006 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34530 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31073 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136134 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Альянс оборонних індустрій вже підтримали 59 компаній з 23 країн — МЗС

Київ • УНН

 • 321075 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. 59 компаній із 23 країн світу вже приєдналися до Альянсу оборонних індустрій. Про розширення Альянсу повідомив міністр в ефірі марафону “Єдині новини”, передає УНН.

Альянс оборонних індустрій вже підтримали 59 компаній з 23 країн — МЗС

Цитата

“59 компаній із 23 країн світу є учасниками цього Альянсу (Альянсу оборонних індустрій — ред.). Вони будуть разом з Україною створювати необхідну зброю”, — заявив Дмитро Кулеба в етері телемарафону “Єдині новини”.

Деталі

Кулеба зазначив, що Альянс оборонних компаній був створений аби запобігти ризику, що у країн-партнерів закінчиться озброєння. Створивши цю спільноту, Україна стимулювала країни-учасниці НАТО виробляти більше озброєння.

Він наголосив, що у хазяйновитого генерала не буває “пустого складу”, він завжди має “подвійне дно”, де в нього є сховок. І Український Президент та його команда, знають як це “подвійне дно відкривати”, аби здобути для України необхідну зброю з інших країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В України є розробки власних ракет з дальністю 750-1000 кілометрів — Подоляк

Нагадаємо

Станом на кінець вересня, за даними МЗС, до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній з 19 країн. Такі цифри були станом на момент закриття Першого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаТехнології
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32